Бразилия в ООН продвигает совместный с Китаем "мирный план" по Украине

Бразилия продвигает общий с Китаем так называемый "мирный план" по Украине в ООН. Его планируют представить странам Глобального Юга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник, 24 сентября, выступал на открытии Генеральной Ассамблеи ООН и напомнил о бразильско-китайском "мирном плане" по войне в Украине.
По словам бразильских дипломатов, советник президента Бразилии по внешней политике Селсо Аморим представит план представителям 20 стран Глобального Юга во время их встречи в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября. Он будет искать поддержки совместного с Китаем мирного предложения.
Как передает Reuters, во встрече в пятницу примут участие страны Глобального Юга, но не европейские представители, являющиеся самыми большими сторонниками Украины. Среди приглашенных - Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты.
"Намерение состоит в том, чтобы выслушать, что эти страны могут принести, создать критическую массу и пересмотреть эти моменты... Многие страны хотят слушать, включая европейцев", - заявил изданию бразильский чиновник.
Напомним, что Украина создала собственные мирные инициативы для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации.
В июне в Швейцарии прошел первый мирный саммит Украины, второй может состояться в ноябре. Кроме того, шли дискуссии о присутствии России на втором саммите мира.
При этом ряд стран предложили собственные "мирные планы" по войне в Украине, в частности, Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.
Президент Владимир Зеленский отверг альтернативные "мирные планы" и назвал их "деструктивными".
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