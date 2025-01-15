Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні українських дітей, - ОП

Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні українських дітей, що були незаконно депортовані Росією після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей, незаконно депортованих Росією. Цей меседж я сьогодні озвучив під час онлайн-спілкування з бразильськими ЗМІ", - зазначив Єрмак.

За його словами, агресія РФ принесла страждання мільйонам українців і впливає на весь світ. Союз РФ, Північної Кореї, Ірану та Венесуели руйнує світовий порядок і створює хаос.

"Особливий біль — це наші діти. Загинуло 596 маленьких українців, ще 1736 отримали поранення. рф примусово перемістила тисячі українських дітей, і їхнє повернення є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди. Я впевнений, що Бразилія, віддана цінностям захисту прав людини, може стати важливим посередником у цьому процесі, зокрема приєднавшись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже долучились 41 країна", - додав він.

Він також підкреслив, що сьогодні, як ніколи, важливо напрацювати спільний план, який гарантує відновлення міжнародного права. І Бразилія здатна стати вагомим голосом у цьому процесі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він був спрямований проти "тіньового флоту" та енергосектору РФ. За даними ЗМІ, у Європейському Союзі з цього тижня почнуть готувати новий пакет.

Крім того, минулого тижня США ввели нові санкції проти російського енергетичного сектору. До списку потрапили понад 30 російських нафтосервісних компаній. Обмеження були спрямовані проти двох великих російських виробників нафти - "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".