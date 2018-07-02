Бразилія - Мексика: онлайн трансляція

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Бразилія - Мексика. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Збірні Бразилії та Мексики зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "селесао".

02 липня 17:00

Самара, стадіон "Космос Арена"

Бразилія жадає реабілітуватися за провал на ЧС-2014. Поки шлях команди в плей-офф навряд чи можна назвати легким: спочатку була нічия 1:1 в матчі проти Швейцарії, потім бразильці насилу обіграли 2:0 Коста-Ріку, забивши обидва м'ячі лише в додатковий час, і лише перемога 2:0 над Сербією гарантувала їм перше місце в групі, а разом з ним - і путівку в 1/8 фіналу.

А ось Мексика, схоже, зменшила оберти. Команда почала ЧС-2018 з двох яскравих перемог, в тому числі над чемпіоном світу 2014 року Німеччиною (1:0), але в останньому матчі мексиканці були биті Швецією - 0:3. "Трибарвні" не втрачають надію пройти Бразилію, адже на ЧС-2014 мексиканцям вдалося відстояти безгольову нічию, і це єдиний з чотирьох очних поєдинків в рамках чемпіонату світу який Мексика не програла.