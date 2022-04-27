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Бразилия готова предоставить 300 тысяч снарядов для немецких Gepard в Украине

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 22:59
Бразилия готова предоставить 300 тысяч снарядов для немецких Gepard в Украине Фото: Зенитная самоходная установка Gepard (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Проблема с боеприпасами для зенитных самоходных установок Gepard, которые Германия передаст Украине, близка к решению. Бразилия стремится продать снаряды для украинских Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Анонимные источники в федеральном правительстве рассказали о готовности Бразилии решить вопрос со снарядами для Gepard. Ранее Германия решила передать около 50 установок Украине, но столкнулась с нехваткой боеприпасов.

Бразильские власти планируют продать Украине около 300 тысяч снарядов. Производитель Kraus-Maffei Wegmann, стремящийся передать машины Украине, имел на складе лишь ориентировочно 23 тысячи снарядов. Учитывая, что Gepard производит до 1110 выстрелов в минуту, этих запасов хватило бы всего на несколько минут.

Немецкая пресса также предположила, что Минобороны Украины самостоятельно решило вопросы боеприпасов. В частности, украинские власти еще могли договориться о поставках с Катаром либо Иорданией.

К слову, Германия перестала считать РФ надежным партнером после срыва поставок газа в Европу.

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