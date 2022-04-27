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Бразилія готова надати 300 тисяч снарядів для німецьких Gepard в Україні

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Середа 27 квітня 2022 22:59
Бразилія готова надати 300 тисяч снарядів для німецьких Gepard в Україні Фото: Зенітна самохідна установка Gepard (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Проблема з боєприпасами для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні, близька до вирішення. Бразилія прагне продати снаряди для українських Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Анонімні джерела видання у федеральному уряду розповіли про готовність Бразилії вирішити питання зі снарядами для Gepard. Раніше Німеччина вирішила передати близько 50-ти установок Україні, але зіткнулася з нестачею боєприпасів.

Бразильська влада планує продати Україні близько 300 тисяч снарядів. Виробник Kraus-Maffei Wegmann, який прагне передати машини Україні, мав на складі лише орієнтовно 23 тисячі снарядів. Враховуючи, що Gepard робить до 1110 пострілів на хвилину, цих запасів вистачило б лише на декілька хвилин.

Німецька преса також припустила, що Міноборони України самостійно вирішило питання боєприпасів. Зокрема, українська влада ще могла домовитися про постачання з Катаром чи Йорданією.

До слова, Німеччина перестала вважати РФ надійним партнером після зриву постачання газу до Європи.

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