Бразилия не будет требовать COVID-сертификаты у иностранцев

Бразилия не будет требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 у иностранцев, прибывающих в страну. В том числе это касается и тех, кто прибывает с туристической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сообщил журналистам после встречи в офисе президента, что "нельзя разделять людей на вакцинированных и непривитых, чтобы налагать на них ограничения".

В то же время отмечается, что Бразилия потребует от невакцинированных иностранцев пройти пятидневный карантин, предусматривающий самоизоляцию. После этого срока туристы, у которых окажется отрицательный ПЦР-тест, "смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии", - заявил Кейрога.