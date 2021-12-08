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Бразилія не вимагатиме COVIDсертифікати в іноземців

Автор: Анна Полисученко

Бразилія не вимагатиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 у іноземців, які прибувають в країну. У тому числі це стосується і тих, хто прибуває з туристичною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога повідомив журналістам після зустрічі в офісі президента, що "не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, щоб накладати на них обмеження".

Водночас зазначається, що Бразилія вимагатиме від невакцинованих іноземців пройти п'ятиденний карантин, що передбачає самоізоляцію. Після цього терміну туристи, у яких виявиться негативний ПЛР-тест, "зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії", - заявив Кейрога.

Раніше ми писали, що президента Бразилії не пустили на футбольний матч без щеплення .

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Бразилия