Бразилия - Бельгия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/4 финал ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинальном поединке в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне пятикратных чемпионов мира.

06 июля 21:00

Казань, стадион "Казань Арена"

Битву двух фаворитов мундиаля в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Интер", который кроме трансляции матча предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию.

Также показ игры запланировали в своей сетке российский вещатель "Россия 1" и белорусский "Беларусь 5".

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.