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Бразилія - Бельгія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 15:04
Фото: стадіон "Казань Арена" (twitter.com/BelRedDevils)
Фото: стадіон "Казань Арена" (twitter.com/BelRedDevils)

Де і коли почнеться поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Бразилії та Бельгії зіграють в чвертьфінальному поєдинку в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці п'ятикратних чемпіонів світу.

06 липня 21:00
Казань, стадіон "Казань Арена"

 

Битву двох фаворитів мундіалю в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер", який крім трансляції матчу запропонує своїм глядачам традиційну аналітичну студію.

Також показ гри запланували у своїй сітці російський мовник "Росія 1" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

Уругвай - Франція: де дивитися матч Бразилія - Бельгія: онлайн трансляція
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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