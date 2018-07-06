Бразилія - Бельгія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Бразилії та Бельгії зіграють в чвертьфінальному поєдинку в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці п'ятикратних чемпіонів світу.

06 липня 21:00

Казань, стадіон "Казань Арена"

Битву двох фаворитів мундіалю в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер", який крім трансляції матчу запропонує своїм глядачам традиційну аналітичну студію.

Також показ гри запланували у своїй сітці російський мовник "Росія 1" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.