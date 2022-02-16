В Бразилии жертвами оползней стали более 50 человек, число пропавших без вести неизвестно

Город Петрополис расположен в горном районе. Обрушившиеся на регион ливни затопили улицы и вызвали многочисленные оползни. Подъезды к населенному пункту заблокированы.

Местные власти объявили в регионе чрезвычайное положение после того, как наводнение и оползни опустошили большие районы муниципалитета, затопив городскую инфраструктуру и снеся множество домов.

Согласно данным Государственной гражданской обороны, погибли не менее 58 человек, в том числе 8 детей. Количество пропавших без вести пока установить не удается. В безопасные места удалось переместить более 1,5 тысячи семей.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как по городским улицам сильное течение уносит автомобили и автобусы, а оползни опустошают целые улицы.