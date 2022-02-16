В Бразилии жертвами оползней стали более 50 человек, число пропавших без вести неизвестно

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро (Бразилия). В результате разгула стихии погибли по меньшей мере 58 человек, количество пропавших без вести власти пока установить не могут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Internacionales.
Город Петрополис расположен в горном районе. Обрушившиеся на регион ливни затопили улицы и вызвали многочисленные оползни. Подъезды к населенному пункту заблокированы.
Местные власти объявили в регионе чрезвычайное положение после того, как наводнение и оползни опустошили большие районы муниципалитета, затопив городскую инфраструктуру и снеся множество домов.
Согласно данным Государственной гражданской обороны, погибли не менее 58 человек, в том числе 8 детей. Количество пропавших без вести пока установить не удается. В безопасные места удалось переместить более 1,5 тысячи семей.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как по городским улицам сильное течение уносит автомобили и автобусы, а оползни опустошают целые улицы.
Напомним, в начале февраля проливные дожди в Колумбии вызвали оползни, в результате схода которых погибли по меньшей мере 14 человек, еще 35 получили травмы.