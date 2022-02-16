У Бразилії жертвами зсувів стали понад 50 осіб, кількість зниклих безвісти невідома

Місто Петрополіс розташоване в гірському районі. Зливи, що обрушилися на Регіон, затопили вулиці і викликали численні зсуви. Під'їзди до населеного пункту заблоковані.

Місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан після того, як повінь і зсуви спустошили великі райони муніципалітету, затопивши міську інфраструктуру і знісши безліч будинків.

Згідно з даними державної цивільної оборони, загинули не менше 58 осіб, у тому числі 8 дітей. Кількість зниклих безвісти поки встановити не вдається. У безпечні місця вдалося перемістити понад 1,5 тисячі сімей.

На опублікованих в соціальних мережах кадрах видно, як по міських вулицях сильна течія забирає автомобілі і автобуси, а зсуви спустошують цілі вулиці.