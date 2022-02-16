У Бразилії жертвами зсувів стали понад 50 осіб, кількість зниклих безвісти невідома

Проливні дощі викликали повені і зсуви місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія). В результаті розгулу стихії загинули щонайменше 58 осіб, кількість зниклих безвісти влада поки встановити не може.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Internacionales.
Місто Петрополіс розташоване в гірському районі. Зливи, що обрушилися на Регіон, затопили вулиці і викликали численні зсуви. Під'їзди до населеного пункту заблоковані.
Місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан після того, як повінь і зсуви спустошили великі райони муніципалітету, затопивши міську інфраструктуру і знісши безліч будинків.
Згідно з даними державної цивільної оборони, загинули не менше 58 осіб, у тому числі 8 дітей. Кількість зниклих безвісти поки встановити не вдається. У безпечні місця вдалося перемістити понад 1,5 тисячі сімей.
На опублікованих в соціальних мережах кадрах видно, як по міських вулицях сильна течія забирає автомобілі і автобуси, а зсуви спустошують цілі вулиці.
Нагадаємо, на початку лютого зливи в Колумбії викликали зсуви, внаслідок сходу яких загинули щонайменше 14 людей, ще 35 отримали травми.