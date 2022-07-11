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В Бразилии застрелили оппозиционера перед выборами президента

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Бразилия, Понедельник 11 июля 2022 04:59
В Бразилии застрелили оппозиционера перед выборами президента Фото: в Бразилии застрелили оппозиционера перед выборами президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной Рабочей партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Рабочей партии Марсело Арруда праздновал свой день рождения в городе Фос-де-Игуасу, штат Парана, на юге страны, когда его застрелил Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, заявивший о поддержке действующего президента Жаира Болсонару. Арруда выстрелил в ответ и успел убить нападавшего.

По информации агентства, смерть двух мужчин может стать плохим предзнаменованием перед предстоящими в октябре выборами, которые обещают стать очень напряженными. Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является кандидатом в президенты от Рабочей партии и в настоящее время опережает в опросах Болсонару.

Ранее раскритиковал действующего президента Жаира Болсонару за то, что он разрушает страну. Лула заявил, что готов вдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в октябре 2022 года.

Отметим, что Болсонару объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава Бразилии также назвал Синдзо Абэ "блестящим лидером и большим другом страны".

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