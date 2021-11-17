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Экс-президент Бразилии обвинил Болсонару в разрушении страны: готов баллотироваться

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Бразилия, Среда 17 ноября 2021 00:45
Экс-президент Бразилии обвинил Болсонару в разрушении страны: готов баллотироваться Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, экс-президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действующего президента Жаира Болсонару за то, что он разрушает страну. Лула заявил, что готов вдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в октябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Заявления Лулы прозвучали перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он отметил, что готов баллотироваться на президентских выборах 2022 года.

"Страна разрушается, страну необходимо восстанавливать... Бразильский народ сможет демократическим путем уволить (Болсонару, - ред.). Эта страна заслуживает лучшего", - заявил он.

Он также обвинил Болсонару в "политической и дипломатической изоляции Бразилии" .

"Никто не инвестирует в Бразилию", - сказал Лула.

Он считает, что Бразилия стала чужой для всего мира, поскольку Болсонару "груб с женщинами, не любит черных, сжигает лес, жестоко обращается с коренными народами ".

Луис Инасио Лула да Силва был президентом Бразилии два срока с 2003 по 2010 год.Он обвинялся во взяточничестве, но Верховный суд отменил его обвинительный приговор. Если бывший президент решит принять участие в выборах, то это будет его шестая президентская кампания в попытке баллотироваться на третий срок. Выборы президента Бразилии должны состояться в октябре 2022 года.

Напомним, что сенаторы обвинили Болсонару в смертях от коронавируса. Его также обвиняют в жестоком обращении с коренными народами.

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