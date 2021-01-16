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В Бразилии зафиксировали случай повторного заражения новым коронавирусом

Автор: Даша Харченко

В Бразилии обнаружили первый случай повторного случая заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Японии. Заразилась 29-летняя женщина.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.

Впервые у женщины обнаружили коронавирус в марте 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал опять положительный результат.

"Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но родом из Амазонаса", - сообщили в ведомстве.

В конце декабря в бразильском штате Рио-де-Жанейро обнаружили новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

РБК-Украина писало, что в Украине несколько недель подряд фиксируют спад количества проведенных тестов на коронавирус. В Минздраве объясняют это тем, что украинцы реже обращаются к врачам и в лаборатории.

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