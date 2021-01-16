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У Бразилії зафіксували випадок повторного зараження новим коронавірусом

Автор: Даша Харченко

У Бразилії виявили перший випадок повторного випадку зараження новим штамом коронавірусу, який виявили в Японії. Заразилась 29-річна жінка.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ Бразилії.

Вперше у жінки виявили коронавірус у березні 2020 року, а 30 грудня ПЛР-тест показав знову позитивний результат.

"Проведений аналіз показав набір мутацій, сумісний з варіантом вірусу SARS-CoV-2, нещодавно ідентифікованим Міністерством охорони здоров'я Японії, але походить з Амазонасу", - повідомили у відомстві.

Наприкінці грудня в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро виявили новий штам коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії.

РБК-Україна писало, що в Україні кілька тижнів поспіль фіксують спад кількості проведених тестів на коронавірус. У МОЗ пояснюють це тим, що українці рідше звертаються до лікарів і в лабораторії.

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