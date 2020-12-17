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В Бразилии задерживают одобрение вакцины Pfizer от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Бразилии вакцина Pfizer от коронавируса столкнулась с трудностями в процессе получения разрешения. Регулятор требует очень много различной информации.

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Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Эдуардо Пазуелло заявил, что регулятор, рассматривающий одобрение вакцин, запрашивает различную дополнительную информацию по препарату Pfizer, из-за чего сроки ее утверждения откладываются. Предполагается, что в итоге вакцина пройдет полный этап рассмотрения и одобрения, а не будет одобрена в экстренном порядке, как это происходило в других странах.

Также министр отметил, что правительство готово принимать различные условия от фармакологической компании, включая желание договориться об отказе от ответственности.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.

Также мЕвропейское агентство по лекарственным средствам одобрит использование вакцины

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