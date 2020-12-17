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У Бразилії затримують схвалення вакцини Pfizer від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Бразилії вакцина Pfizer від коронавірусу зіткнулася з труднощами в процесі отримання дозволу. Регулятор вимагає дуже багато різної інформації.

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Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров'я Едуардо Пазуелло заявив, що регулятор, який розглядає схвалення вакцин, запитує різну додаткову інформацію по препарату Pfizer, через що строки її затвердження відкладаються. Передбачається, що в результаті вакцина пройде повний етап розгляду і схвалення, а не буде схвалена в екстреному порядку, як це відбувалося в інших країнах.

Також міністр зазначив, що уряд готовий приймати різні умови від фармакологічної компанії, включаючи бажання домовитися про відмову від відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повинна отримати першу партію вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX в березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.

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