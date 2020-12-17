В Бразилии задерживают одобрение вакцины Pfizer от коронавируса

Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Slipa USA)

В Бразилии вакцина Pfizer от коронавируса столкнулась с трудностями в процессе получения разрешения. Регулятор требует очень много различной информации.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Эдуардо Пазуелло заявил, что регулятор, рассматривающий одобрение вакцин, запрашивает различную дополнительную информацию по препарату Pfizer, из-за чего сроки ее утверждения откладываются. Предполагается, что в итоге вакцина пройдет полный этап рассмотрения и одобрения, а не будет одобрена в экстренном порядке, как это происходило в других странах.

Также министр отметил, что правительство готово принимать различные условия от фармакологической компании, включая желание договориться об отказе от ответственности.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.