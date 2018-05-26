В Бразилии забастовку водителей грузовиков пресекают с помощью армии

Водители грузовиков в Бразилии протестуют против высоких цен на топливо

Правительство Бразилии решило с помощью армии прекратить забастовку водителей грузовиков, которая началась после объявления государственной нефтегазовой компанией Petrobras о новом повышении тарифов на дизельное топливо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Забастовка продолжается уже несколько дней, к ней присоединились тысячи водителей-дальнобойщиков.

Вследствие блокады протестующими многих автодорог в ряде крупных городов страны возникли серьезные проблемы с поставкой продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости. Кроме того, остановили работу многие автозаправки и предприятия автопрома, из-за нехватки авиационного керосина был отменен ряд авиарейсов.

В четверг, 24 мая, правительство и протестующие договорились о прекращении забастовки, "замораживании" цен на дизель, а также о ряде других уступок со стороны правительства. Но на следующий день, в пятницу, радикальные участники акции так и не освободили автодороги.

Temer moviliza a fuerzas federales para poner fin a una huelga que paraliza a Brasil https://t.co/w5rtOMny04 pic.twitter.com/Uvog1z4szY — El Estímulo (@elestimulo) 26 мая 2018 г.

Напомним, во Франции профсоюзы просят повышения заработной платы на 6% всем работникам. С начала забастовки 22 февраля уже состоялось несколько встреч между представителями работников и руководством Air France, но профсоюзы заявили, что не получили удовлетворительного ответа на их требования.

По состоянию на 24 апреля в Air France оценили убытки от забастовки сотрудников в 300 млн евро.