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В Бразилии забастовку водителей грузовиков пресекают с помощью армии

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 11:52
Фото: протесты в Бразилии (cridaonews1/twitter)
Фото: протесты в Бразилии (cridaonews1/twitter)

Водители грузовиков в Бразилии протестуют против высоких цен на топливо

Правительство Бразилии решило с помощью армии прекратить забастовку водителей грузовиков, которая началась после объявления государственной нефтегазовой компанией Petrobras о новом повышении тарифов на дизельное топливо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Забастовка продолжается уже несколько дней, к ней присоединились тысячи водителей-дальнобойщиков.

Вследствие блокады протестующими многих автодорог в ряде крупных городов страны возникли серьезные проблемы с поставкой продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости. Кроме того, остановили работу многие автозаправки и предприятия автопрома, из-за нехватки авиационного керосина был отменен ряд авиарейсов.

В четверг, 24 мая, правительство и протестующие договорились о прекращении забастовки, "замораживании" цен на дизель, а также о ряде других уступок со стороны правительства. Но на следующий день, в пятницу, радикальные участники акции так и не освободили автодороги.

Напомним, во Франции профсоюзы просят повышения заработной платы на 6% всем работникам. С начала забастовки 22 февраля уже состоялось несколько встреч между представителями работников и руководством Air France, но профсоюзы заявили, что не получили удовлетворительного ответа на их требования.

По состоянию на 24 апреля в Air France оценили убытки от забастовки сотрудников в 300 млн евро.

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Теги публикации: Бразилия, протест, перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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