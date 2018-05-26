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У Бразилії страйк водіїв вантажівок припиняють за допомогою армії

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 11:52
Фото: протести у Бразилії (cridaonews1/twitter)
Фото: протести у Бразилії (cridaonews1/twitter)

Водії вантажівок у Бразилії протестують через високі ціни на пальне

Уряд Бразилії вирішив за допомогою армії припинити страйк водіїв вантажівок, що розпочався після оголошення державною нафтогазовою компанією Petrobras про нове підвищення тарифів на дизельне паливо. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Страйк триває вже кілька днів, до нього приєдналися тисячі водіїв-далекобійників.

Унаслідок блокади протестувальниками багатьох автодоріг в низці великих міст країни виникли серйозні проблеми з постачанням продуктів харчування, палива та речей першої необхідності. Крім того, зупинили роботу багато автозаправок та підприємств автопрому, через брак авіаційного гасу було скасовано низку авіарейсів.

У четвер, 24 травня, уряд та протестувальники домовилися про припинення страйку, "заморожування" цін на дизель, а також про низку інших поступок з боку уряду. Але наступного дня, у п'ятницю, найрадикальніші учасники акції так і не звільнили автодороги.

Нагадаємо, у Франції профспілки просять підвищення заробітної плати на 6% всім працівникам. З початку страйку 22 лютого вже відбулося кілька зустрічей між представниками працівників і керівництвом Air France, але профспілки заявили, що не отримали задовільної відповіді на їхні вимоги.

Станом на 24 квітня в Air France оцінили збитки від страйку співробітників в 300 млн євро.

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Теги публікації: Бразилия, протест, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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