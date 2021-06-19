В Бразилии тысячи людей вышли на улицы: требуют от президента вакцин и критикуют за смерти

В Бразилии тысячи людей вышли на протесты по всей стране. Они критикуют президента Жаира Болсонару за смерти от COVID-19 и за то, что не обеспечил население вакцинами.

Крупнейшая бразильская телекомпания Globo сообщила, что к полудню на акции протеста прошли как минимум в 44 городах 20 штатов. Людей на улицы на сей раз вышло гораздо больше, чем это было на похожих акциях в мае.

Люди критикуют Болсонару за 500 тысяч смертей от коронавируса, за то, что не получил вакцины достаточно быстро и поставил под сомнение необходимость ношения масок.

Болсонару подвергся жесткой критике за отказ от ранее предоставленных возможностей для покупки вакцин. К примеру, Pfizer заявил, что не получил ответа на ранние предложения о продаже вакцины от правительства в период с августа по ноябрь прошлого года.

"Мы протестуем против геноцида правительства Болсонару, которое не закупило вакцины и не сделало ничего для заботы о своих людях в прошлом году", - сказала участница акции в городе Бразилиа.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, в стране только 11% населения полностью вакцинированы от коронавируса и 29% получили первую дозу.