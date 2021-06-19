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В Бразилии тысячи людей вышли на улицы: требуют от президента вакцин и критикуют за смерти

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Бразилия, Суббота 19 июня 2021 23:58
В Бразилии тысячи людей вышли на улицы: требуют от президента вакцин и критикуют за смерти Фото: Жители Бразилии вышли на протесты (twitter.com/CarlaDoreaBartz)
Автор: Наталья Скороход

В Бразилии тысячи людей вышли на протесты по всей стране. Они критикуют президента Жаира Болсонару за смерти от COVID-19 и за то, что не обеспечил население вакцинами.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшая бразильская телекомпания Globo сообщила, что к полудню на акции протеста прошли как минимум в 44 городах 20 штатов. Людей на улицы на сей раз вышло гораздо больше, чем это было на похожих акциях в мае.

Люди критикуют Болсонару за 500 тысяч смертей от коронавируса, за то, что не получил вакцины достаточно быстро и поставил под сомнение необходимость ношения масок.

Болсонару подвергся жесткой критике за отказ от ранее предоставленных возможностей для покупки вакцин. К примеру, Pfizer заявил, что не получил ответа на ранние предложения о продаже вакцины от правительства в период с августа по ноябрь прошлого года.

"Мы протестуем против геноцида правительства Болсонару, которое не закупило вакцины и не сделало ничего для заботы о своих людях в прошлом году", - сказала участница акции в городе Бразилиа.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, в стране только 11% населения полностью вакцинированы от коронавируса и 29% получили первую дозу.

Напомним, что в Бразилии от коронавируса умерло 500 тысяч человек. Только за последнюю неделю коронавирус забрал в этой стране 2000 жизней.

Ранее сообщалось, что в Бразилии президент выступил за то, чтоб вакцинированные люди не носили защитные маски. Он также заявил, что карантин нужен только больным людям.

Также мы писали, что Конгресс в Бразилии расследует дело против президента. Его обвиняют в недостаточной борьбе с коронавирусом.

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