Количество жертв COVID-19 в Бразилии достигло полумиллиона

Число погибших от COVID-19 в Бразилии в субботу, 19 июня, превысит 500 тысяч человек. Вторая по значимости вспышка в мире может усугубиться из-за задержки вакцинации и отказа правительства поддержать меры социального дистанцирования.

Только 11% бразильцев прошли полную вакцинацию, и эпидемиологи предупреждают, что с приходом зимы в южное полушарие и с распространением новых вариантов коронавируса смертность будет расти, даже если иммунизация наберет обороты.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Бразилии зарегистрировано 498 499 случаев смерти из 17 801 462 подтвержденных случаев COVID-19, что является самым большим официальным числом погибших за пределами Соединенных Штатов. За последнюю неделю в Бразилии в среднем умирало 2 000 человек в день.

Эксперты ждут, что количество жертв в Бразилии, которое и без того является самым высоким в Латинской Америке, возрастает.

"Я думаю, что мы достигнем 700 тысяч или 800 тысяч смертей, прежде чем мы увидим эффекты вакцинации", - сказал Гонсало Вечина, бывший глава бразильского регулятора здравоохранения Anvisa, прогнозируя рост числа смертельных случаев в ближайшем будущем.

Вечина раскритиковал действия ультраправого президента Жаира Болсонару в связи с пандемией, включая отсутствие скоординированных национальных ответных мер и его скептицизм по отношению к вакцинам, блокировкам и требованиям ношения масок, которые он стремился ослабить.

На этой неделе количество новых подтвержденных случаев в Бразилии увеличилось до более чем 70 тысяч в день в среднем, опередив Индию.

Вакцинация будет иметь решающее значение для победы над вирусом в Бразилии, поскольку страна не смогла достичь консенсуса в отношении социального дистанцирования и масок, сказала Эстер Сабино, эпидемиолог из Университета Сан-Паулу.