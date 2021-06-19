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У Бразилії тисячі людей вийшли на вулиці: вимагають від президента вакцин і критикують за смерті

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Бразилія, Субота 19 червня 2021 23:58
У Бразилії тисячі людей вийшли на вулиці: вимагають від президента вакцин і критикують за смерті Фото: жителі Бразилії вийшли на протести (twitter.com/CarlaDoreaBartz)
Автор: Наталья Скороход

У Бразилії тисячі людей вийшли на протести по всій країні. Вони критикують президента Жаіра Болсонару за смерті від COVID-19 й за те, що не забезпечив населення вакцинами.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільша бразильська телекомпанія Globo повідомила, що до полудня на акції протесту пройшли як мінімум в 44 містах 20 штатів. Людей на вулиці цього разу вийшло набагато більше, ніж це було на схожих акціях у травні.

Люди критикують Болсонару за 500 тисяч смертей від коронавірусу, за те, що не отримав вакцини досить швидко і поставив під сумнів необхідність носіння масок.

Болсонару піддався жорсткій критиці за відмову від раніше наданих можливостей для покупки вакцин. Приміром, Pfizer заявив, що не отримав відповіді на ранні пропозиції про продаж вакцини від уряду в період з серпня по листопад минулого року.

"Ми протестуємо проти геноциду уряду Болсонару, який не закупив вакцини і не зробив нічого для турботи про своїх людей в минулому році", - сказала учасниця акції в місті Бразиліа.

За даними Міністерства охорони здоров'я Бразилії, в країні тільки 11% населення повністю вакциновані від коронавірусу і 29% отримали першу дозу.

Нагадаємо, що в Бразилії від коронавірусу померло 500 тисяч осіб. Тільки за останній тиждень коронавірус забрав в цій країні 2000 життів.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії президент виступив за те, щоб вакциновані люди не носили захисні маски. Він також заявив, що карантин потрібен тільки хворим людям.

Також ми писали, що Конгрес в Бразилії розслідує справу проти президента. Його звинувачують у недостатній боротьбі з коронавірусом.

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