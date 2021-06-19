У Бразилії тисячі людей вийшли на вулиці: вимагають від президента вакцин і критикують за смерті

У Бразилії тисячі людей вийшли на протести по всій країні. Вони критикують президента Жаіра Болсонару за смерті від COVID-19 й за те, що не забезпечив населення вакцинами.

Найбільша бразильська телекомпанія Globo повідомила, що до полудня на акції протесту пройшли як мінімум в 44 містах 20 штатів. Людей на вулиці цього разу вийшло набагато більше, ніж це було на схожих акціях у травні.

Люди критикують Болсонару за 500 тисяч смертей від коронавірусу, за те, що не отримав вакцини досить швидко і поставив під сумнів необхідність носіння масок.

Болсонару піддався жорсткій критиці за відмову від раніше наданих можливостей для покупки вакцин. Приміром, Pfizer заявив, що не отримав відповіді на ранні пропозиції про продаж вакцини від уряду в період з серпня по листопад минулого року.

"Ми протестуємо проти геноциду уряду Болсонару, який не закупив вакцини і не зробив нічого для турботи про своїх людей в минулому році", - сказала учасниця акції в місті Бразиліа.

За даними Міністерства охорони здоров'я Бразилії, в країні тільки 11% населення повністю вакциновані від коронавірусу і 29% отримали першу дозу.