В Бразилии суд продлил срок тюремного заключения экс-президенту

Федеральный региональный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на передает телеканал Globo.

Суд также продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней.

По версии следствия, Лула да Силва мог приобрести дом и землю в Атибайе, штат Сан-Паулу, на незаконно полученные средства или получить их от частных компаний в обмен на привилегии, при этом недвижимость числится за людьми из его окружения. Сам экс-президент заявлял, что хотел купить этот дом и земельный участок, но владелец отказался от продажи.

Отмечается, что после вынесения приговора политика не арестуют, и у него будет возможность обжаловать решение суда.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва находился на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и арестовал бывшего президента, сократив ему срок до восьми лет и десяти месяцев.

Сам Лула да Силва все обвинения отвергает. 9 ноября экс-президент вышел на свободу после года и семи месяцев заключения, заявив, что намерен остаться в политике.

Напомним, 8 июля апелляционный суд Бразилии постановил освободить Лулу да Силву. Решение принял судья судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы.

Однако уже 9 июля суд отменил решение об освобождении экс-президента Лула да Силвы. Судья Серхио Моро, который отправил Лулу в тюрьму в апреле за взяточничество, заявил, что апелляционный суд не имел права издавать приказ, освобождающий его для проведения агитации в преддверии выборов в октябре.

В августе 2018 года в Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Силву выдвинули в президенты.