В Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Силву выдвинули в президенты

Выборы состоятся в Бразилии в октябре 2018 года

В Бразилии Партия трудящихся выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Лулу да Силву, который отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство AP.

"Партия трудящихся объединилась, чтобы поддержать кандидатуру Лулы да Сильвы в президенты", - написала партия в Twitter 4 августа.

PT unido para apoiar a candidatura de @LulaOficial à presidência. Se você quer ver um #BrasilFelizDeNovo, faça parte dessa corrente e apoie #LulaLivreJá.



Ricardo Stuckert pic.twitter.com/ZKMiQzJFeB — PT Brasil (@ptbrasil) 4 серпня 2018 р.

С апреля бывший президент заключен в тюрьму по обвинению в коррупции, но он отрицает любые правонарушения и утверждает, что он подвергается политическим преследованиям.

"Бразилия должна восстановить свою демократию, найти себя и снова быть счастливой. Они могут заблокировать меня, упечь за решетку, но я буду хранить свою веру в бразильский народ", - говорится в заявлении да Силвы, зачитанном на съезде партии в Сан-Паулу.

Напомним, 8 июля апелляционный суд Бразилии постановил освободить Лулу да Силву. Решение принял судья судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы.

Однако уже 9 июля суд отменил решение об освобождении экс-президента Лула да Силвы. Судья Серхио Моро, который отправил Лулу в тюрьму в апреле за взяточничество, заявил, что апелляционный суд не имел права издавать приказ, освобождающий его для проведения агитации в преддверии выборов в октябре.