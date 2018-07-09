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Суд в Бразилии повторно решил освободить экс-президента Лулу да Силву

НовостиПолитика    09.07.2018 - 00:51
Фото: Лула да Силва (agenciabrasil.ebc.com.br)
Фото: Лула да Силва (agenciabrasil.ebc.com.br)

Экс-президент Бразилии предстал перед судом в 2016 году

Апелляционный суд в Бразилии в третий раз в воскресенье потребовал освободить бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву. Об этом сообщает Reuters.

"Но было неясно, будут ли власти эффективно выполнять решение об освобождении популярного бывшего президента, поскольку решение Фаврето может спровоцировать конфликт юрисдикции", - говорится в сообщении.

Так, судья Серхио Моро, который отправил Лулу в тюрьму в апреле за взяточничество, заявил, что апелляционный суд не имел права издавать приказ, освобождающий его для проведения агитации в преддверии октябрьского голосования.

Отметим, бывший президент отбывает срок за взяточничество от инженерной фирмы в обмен на помощь в заключении контрактов с государственной фирмой. Он проходит с еще по шести судебным разбирательствам по другим обвинениям в коррупции. Лула отрицает все проступки.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Сан-Паулу предъявила обвинение экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по делу об отмывании денег.

Так, представитель бразильской прокуратуры не уточнил, какие именно обвинения предъявлены бывшему лидеру страны.

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Теги публикации: Бразилия, Лула да Силва, Президент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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