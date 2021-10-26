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В Бразилии сенаторы просят суд запретить президенту пользоваться соцсетями

Автор: Сергей Пышкин

Группа сенаторов Бразилии обратилась в Верховный суд и Генеральную прокуратуру с просьбой запретить президенту Жаиру Болсонару пользоваться социальными сетями. Лидер страны распространяет ложные факты о вакцинации против коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Сенаторы призвали запретить доступ для президента к YouTube, Twitter, Facebook и Instagram на неопределенный срок.

Недавно Болсонару процитировал фальшивые "официальные отчеты" британского правительства о том, что, вакцинированные люди, якобы, чаще болеют СПИДОМ. Facebook удалил видео из-за нарушения политики о распространении дезинформации, а Youtube - приостановил действие канала президента на неделю.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Youtube заблокировал канал президента Бразилии из-за фейка о вакцинации.

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БразилияПрезидент