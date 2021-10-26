У Бразилії сенатори просять суд заборонити президенту користуватися соцмережами

Група сенаторів Бразилії звернулась до Верховного суду й генеральної прокуратури з проханням заборонити президенту Жаїру Болсонару користуватися соціальними мережами. Лідер країни поширює хибні факти про вакцинацію проти коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Сенатори закликали заборонити доступ для президента до YouTube, Twitter, Facebook та Instagram на невизначений термін.
Нещодавно Болсонару процитував фальшиві "офіційні звіти" британського уряду про те, що, вакциновані люди, нібито, частіше хворіють на СНІД. Facebook видалив відео через порушення політики про поширення дезінформації, а Youtube - призупинив дію каналу президента на тиждень.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Youtube заблокував канал президента Бразилії через фейк про вакцинацію.