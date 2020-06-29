В Бразилии в результате стрельбы на вечеринке пострадали более 20 человек

В результате стрельбы на вечеринке в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пострадали около 20 человек. Среди них - минимум пять погибших.

Об этом пишет Globo.

Столичная полиция сообщила, что на вечеринке присутствовали "члены преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков". По данным полиции, мотивом стал спор о контроле над продажей наркотиков в регионе.

Полиция устанавливает лица преступников, участвовавших в нападении.

По данным следствия, один из погибших, Ян Лукас Соареш Гомес, был главной целью. Он был сыном наркоторговца, убитого в столкновении с полицией в 2015 году.

Ранее в Калифорнии при стрельбе в Walmart погибли два человека.

РБК-Украина писало, что из-за стрельбы в Канаде в провинции Новая Шотландия погибли 22 человека.