У Бразилії в результаті стрілянини на вечірці постраждали понад 20 осіб

В результаті стрілянини на вечірці в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) постраждали близько 20 осіб. Серед них - мінімум п'ять загиблих.

Про це пише Globo.

Столична поліція повідомила, що на вечірці були присутні "члени злочинних організацій, що займаються незаконним обігом наркотиків". За даними поліції, мотивом стала суперечка про контроль над продажем наркотиків у регіоні.

Поліція встановлює особи злочинців, які брали участь в нападі.

За даними слідства, один із загиблих, Ян Лукас Соареш Гомес, було головною метою. Він був сином наркоторговця, вбитого в зіткненні з поліцією в 2015 році.

Раніше в Каліфорнії при стрільбі в Walmart загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що з-за стрілянини в Канаді в провінції Нова Шотландія загинули 22 людини.