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В Калифорнии при стрельбе в Walmart погибли два человека

Новости » В мире     28.06.2020 - 07:03
В Калифорнии при стрельбе в Walmart погибли два человека
Фото: Walmart (krcrtv.com)

Еще четыре человека получили ранение

В городе Ред Блафф, в Калифорнии в распределительном центре компании Walmart произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека и еще четверо ранены.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам медиков, раненые находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам очевидцев, стрельба произошла во время пересменки. Они слышали в общей сложности от 50 до 60 выстрелов и видели как в двери распределительного пункта врезался белый автомобиль.

На место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, а также сотрудники полиции и пожарные.

Как сообщает телеканал KRCR, нападавший ранен полицейскими и отправлен в больницу Праведной Елисаветы.

По словам работника распределительного центра Walmart стрельбу устроил бывший сотрудник, уволенный в прошлую среду.

Напомним, в Харьковской области мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми, в результатечего пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

Также сообщалось, что в Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей, в результате которой один человек получил ранение.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКалифорнияСтрельба
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