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В Бразилии произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 00:17
В Бразилии произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По данным геологов, глубина залегания землетрясения превысила 500 километров

На северо-западе Бразилии 5 января 2019 произошло сильное земтлетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 19:25 по UTC. По данным геологов, эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака. Глубина залегания подземных толчков составила 575,3 км.

Однако, как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг залегал на глубине 590 км, а эпицентр находился в 96 км от Тарауаки.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях вследствие землетрясения пока нет.

Напомним, на Филлипинах 29 декабря 2018, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.  Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

 

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