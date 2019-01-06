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У Бразилії стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 00:17
У Бразилії стався сильний землетрус
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За даними геологів, глибина залягання землетрусу перевищила 500 кілометрів

На північному заході Бразилії 5 січня 2019 ставсяся сильний земтлетрусь магнітудою 6,8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Геологічної служби США (USGS).

Наголошується, що землетрус зафіксували в 19:25 UTC. За даними геологів, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 89 км на захід від муніципалітету Тарауака. Глибина залягання підземних поштовхів склала 575,3 км.

Однак, як повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), вогнище землетрусу залягало на глибині 590 км, а епіцентр знаходився в 96 км від Тарауаки.

На даний момент інформації про жертви, постраждалих або руйнування внаслідок землетрусу немає.

Нагадаємо, на Філіппінах 29 грудня 2018, відбувся потужний землетрус магнітудою 7,2. Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

 

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