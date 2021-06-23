UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Бразилии полиция разогнала протесты слезоточивым газом: в толпе были дети и старики

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии полиция разогнала акцию протеста слезоточивым газом. В толпе протестующих против нового закона о земле были дети и пожилые люди.

Об этом сообщает Reuters.

ОМОН применил слезоточивый газ и резиновые пули для разгона группы коренных жителей, протестовавших во вторник у здания Конгресса в Бразилии. Люди выступили против закона, который ограничивает их права на землю.

В толпе протестующих

председатель комитета Биа Кичис и сторонник президента Жаира Болсонару, заявил в Твиттере, что протестующие "атаковали камеру" и ранили трех полицейских стрелами.

Закон, который поддержали в Конгрессе, направлен на ограничение прав коренных народов на землю, которая оставалась незанятой в 1988 году. Он также направлен на открытие охраняемых земель коренных народов для коммерческого сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

"Этот законопроект представляет собой историческую неудачу и набрал силу при Болсонару, который поощряет уничтожение прав первых народов Бразилии", - сказал Алмир Суруи, вождь племени и глава Parlaindio.

Напомним, ранее в Бразилии тысячи людей вышли на улицы. Они обвинили президента в смертях от коронавируса и потребовали вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия