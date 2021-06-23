В Бразилии полиция разогнала протесты слезоточивым газом: в толпе были дети и старики

В Бразилии полиция разогнала акцию протеста слезоточивым газом. В толпе протестующих против нового закона о земле были дети и пожилые люди.
Об этом сообщает Reuters.
ОМОН применил слезоточивый газ и резиновые пули для разгона группы коренных жителей, протестовавших во вторник у здания Конгресса в Бразилии. Люди выступили против закона, который ограничивает их права на землю.
В толпе протестующих
председатель комитета Биа Кичис и сторонник президента Жаира Болсонару, заявил в Твиттере, что протестующие "атаковали камеру" и ранили трех полицейских стрелами.
Закон, который поддержали в Конгрессе, направлен на ограничение прав коренных народов на землю, которая оставалась незанятой в 1988 году. Он также направлен на открытие охраняемых земель коренных народов для коммерческого сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
"Этот законопроект представляет собой историческую неудачу и набрал силу при Болсонару, который поощряет уничтожение прав первых народов Бразилии", - сказал Алмир Суруи, вождь племени и глава Parlaindio.
Напомним, ранее в Бразилии тысячи людей вышли на улицы. Они обвинили президента в смертях от коронавируса и потребовали вакцин.