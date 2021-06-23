У Бразилії поліція розігнала протести сльозогінним газом: у натовпі були діти й люди похилого віку

ОМОН застосував сльозогінний газ і гумові кулі для розгону групи корінних жителів, які протестували у вівторок біля будівлі конгресу в Бразилії. Люди виступили проти закону, який обмежує їхні права на землю.

У натовпі протестувальників

голова комітету Біа Кічіс і прихильник президента Жаіра Болсонару, заявив у Твіттері, що протестувальники "атакували камеру" і поранили трьох поліцейських стрілами.

Закон, який підтримали в Конгресі, спрямований на обмеження прав корінних народів на землю, яка залишалася незайнятою в 1988 році. Він також спрямований на відкриття охоронюваних земель корінних народів для комерційного сільського господарства та видобутку корисних копалин.

"Цей законопроект являє собою історичну невдачу і набрав силу при Болсонару, який заохочує знищення прав перших народів Бразилії", - сказав Алмір Суруї, вождь племені і глава Parlaindio.