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В Бразилии эвакуировали 50 тысяч людей из-за наводнений

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии из-за наводнений эвакуировали уже 50 тысяч человек. В результате стихии 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство выделило 200 миллионов реалов (35,5 миллиона долларов) в качестве средств для оказания помощи.

При этом также интересно, что президент страны Жаир Болсонару в настоящее время отдыхает в южном штате Санта-Катарина. На своей странице в Twitter он объявил, что пострадавшему региону выделят помощь.

Как сообщалось, в Бразилии в результате наводнений пострадало 19 городов. Вначале спасатели эвакуировали более 11 тысяч человек из своих домов.

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