В Бразилии эвакуировали 50 тысяч людей из-за наводнений

В Бразилии из-за наводнений эвакуировали уже 50 тысяч человек. В результате стихии 20 человек погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство выделило 200 миллионов реалов (35,5 миллиона долларов) в качестве средств для оказания помощи.
При этом также интересно, что президент страны Жаир Болсонару в настоящее время отдыхает в южном штате Санта-Катарина. На своей странице в Twitter он объявил, что пострадавшему региону выделят помощь.
Как сообщалось, в Бразилии в результате наводнений пострадало 19 городов. Вначале спасатели эвакуировали более 11 тысяч человек из своих домов.