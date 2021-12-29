У Бразилії евакуювали 50 тисяч людей через повені

В Бразилія через повені евакуювали вже 50 тисяч людей. В результаті стихії 20 людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд виділив 200 мільйонів реалів (35,5 мільйона доларів) в якості коштів для надання допомоги.
При цьому також цікаво, що президент країни Жаір Болсонару в даний час відпочиває в південному штаті Санта-Катаріна. На своїй сторінці в Twitter він оголосив, що постраждалому регіону виділять допомогу.
Як повідомлялося, в Бразилії в результаті повеней постраждало 19 міст. Спочатку рятувальники евакуювали понад 11 тисяч людей зі своїх будинків.