Наводнения забрали 17 жизней в Бразилии: власти срочно эвакуируют людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN .

Жители Бразилии страдают от наводнений с ноября. Особенно сильно стихия обрушилась на 19 городов, включая Гуаратингу, Итороро и Коарачи на юге штата. Известно, что с тех пор от стихии погибли 17 человек.

Наиболее пострадали от наводнения жители в штате Баия. Власти организовали эвакуацию населения и пытаются помочь тем, кто не может выехать. Примерно 11260 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В субботу правительство штата Баия и федеральное правительство провели совместную операцию в сотрудничестве с другими штатами по мобилизации персонала, самолетов и оборудования, а также по оказанию помощи жителям затопленных районов.

"Мы полностью мобилизованы и принимаем все меры для оказания необходимой поддержки жертвам проливных дождей, обрушившихся на Баию на это Рождество", - заявил губернатор штата Руи Коста.