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У Бразиилии при стрільбі в барі загинули 11 людей

Новини » Надзвичайні події    20.05.2019 - 04:20
У Бразиилии при стрільбі в барі загинули 11 людей
Фото: місце події (Jalilia Messias/TV Liberal)

Поліцейські не знають мотиви злочинця

У бразильському місті Белен одинадцять чоловік були вбиті в результаті стрілянини в барі. Про це повідомляє РБК-Украинна з посиланням на видання G1.

За даними правоохоронних органів і чиновників, інцидент стався в неділю, 19 травня. Сім озброєних людей в капюшонах під'їхали до бару на мотоциклі і трьох автомобілях і відкрили вогонь. В результаті були вбиті шість жінок і п'ятеро чоловіків, більшість - пострілом в голову, ще одну людину поранили. Уточнюється, що в барі знаходилося більше людей, проте їм вдалося втекти.

Мотиви злочинців поки невідомі, про арешти також не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида біля готелю Trump International Beach Resort сталася стрілянина, є загиблий і поранений.

Раніше РБК-Україна писало, що у французькому місті Ам'єн вночі в неділю, 12 травня, відбулася стрілянина, в результаті чого 6 осіб отримали поранення. Правоохоронці почали розслідування у справі і було затримано кілька осіб. Також у прокуратурі розповіли, що в даний час обставини стрілянини не встановлені.

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