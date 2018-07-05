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Авиакомпания Bravo Airways перестала выполнять перелеты из Харькова в Люблин

НовостиОбщество    05.07.2018 - 19:34
Иллюстративное фото (facebook.com/bogdanskotnikov)
Иллюстративное фото (facebook.com/bogdanskotnikov)

Рейсы по авиамаршруту Харьков-Люблин показали низкий уровень загрузки

Авиакомпания Bravo Airways приостановила выполнение рейсов из Харькова в Люблин (Польша). Об этом  ЦТС подтвердили в авиакомпании.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, 5 июля 2018 года, в онлайн-расписании польского аэропорта данные рейсы отсутствуют.

"Авиакомпания Bravo действительно приостановила продажу билетов и выполнение рейсов по маршруту Харьков-Люблин-Харьков по коммерческим причинам", - подтвердили в компании.

Добавили, что рейсы по данному авиамаршруту показали низкий уровень загрузки.

"Данное решение также было оправданным с точки зрения оптимизации маршрутной сетки и программы полетов авиакомпании", - сообщил авиаперевозчик.

В компании уточнили, что выполнение рейсов из Киева и Херсона в Люблин не будет останавливаться. В расписание авиамаршрута будут внесены корректировки для большего удобства пассажиров, что, соответственно, должно сделать авиаперевозки по данному направлению более рентабельными.

Напомним, сегодня, 5 июля,  аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне выкатился за взлетную полосу во время посадки в аэропорту "Киев", отправили на утилизацию.

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Теги публикации: авиакомпания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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