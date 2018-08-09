Bravo Airways зупинила авіасполучення Київ-Люблін

Авіамаршрут Київ-Люблін виявився непопулярним

Українська авіакомпанія Bravo Airways припинила обслуговувати напрямок Київ-Люблін-Київ. Це сталося через два місяці після запуску рейсу, передає ЦТС.

У той же час, авіакомпанія продовжила здійснювати рейси в цей польське місто з аеропорту Херсона. Як повідомили в компанії, рейси Київ-Люблін-Київ були припинені з 3 серпня 2018 року.

"Ми були змушені прийняти таке рішення, щоб врегулювати розклад чартерних перевезень в гарячий період відпусток і уникнути тривалих затримок. Причиною стали обставини, які склалися останнім часом на туристичному ринку України, а також низький попит на цей напрямок серед пасажирів", - сказали в прес-службі Bravo Airways.

Авіасполучення Херсон-Люблін-Херсон триває, оскільки це найпопулярніший маршрут цієї компанії. Рейси з Херсона в Люблін виконуються тричі на тиждень - по четвергах (3:10), п'ятниця (18:25) та неділю (22:45) з України, а по середах (23:30), п'ятницях (14:45) та неділях (19:05) - з Польщі.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року авіакомпанія Bravo Airways припинила виконання рейсів з Харкова у Люблін (Польща). Рейси за цим авиамаршруту показали низький рівень завантаження.