Brave1 і ГУР вперше протестували багі з дистанційним керуванням: що показали випробування

Кластер оборонних технологій Brave1 спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони вперше провели закриті випробування українських багі з дистанційним керуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Brave1.
Із наближенням зими військові дедалі більше потребують дешевих, прохідних і швидких засобів пересування, здатних працювати як у ручному, так і в дистанційному режимі. Електричні НРК уже забезпечують значну частку фронтової логістики, проте мають обмеження - вони повільні та недостатньо прохідні для зимового бездоріжжя.
Через це Brave1 почав системно працювати над напрямом багі. Спершу кластер стартував із грантів, а згодом додав багі з дистанційним керуванням до нової грантової програми - вимоги до них розробили спільно з військовими.
Закриті тестування провели разом із 33 GROUP у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО. Техніку від українських виробників оцінювали за низкою критеріїв, які є пріоритетними для фронту. Військові не просто спостерігали за роботою багі - вони особисто пілотували техніку й одразу давали конструктивний фідбек.
Фото: тестування багі (скриншот з відео)
За результатами випробувань виробники вже доопрацьовують свої рішення з урахуванням коментарів бійців. Наступний крок - протестувати решту наявних розробок і спільно з Міністерством оборони поширювати багі на полі бою.
Сили оборони вже певний час використовують іноземні багі, але їх застосування стримують висока ціна та відсутність дистанційного керування. До того ж далеко не всі такі вироби відповідають сучасним викликам фронту.
Фото: тестування багі (скриншот з відео)
У Brave1 зазначили, що мета кластера - сформувати повноцінний ринок українських багі. Понад половина наявних в Україні розробок уже отримала гранти від Brave1, і зараз триває робота над тим, щоб кожна з них отримала надійну систему віддаленого керування.
Тема автономної та дистанційно керованої наземної логістики актуальна не лише для України. Так, у Норвегії нещодавно представили НРК Uncrew IC 12 Defence - колісну платформу, здатну самостійно піднімати й розвантажувати європалети з боєприпасами вагою близько тонни та нести до двох тонн вантажу; апарат уже прийняли на озброєння норвезької армії.