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У Норвегії показали робота, який сам носить та розвантажує палети з боєприпасами

14:57 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
У Норвегії показали робота, який сам носить та розвантажує палети з боєприпасами Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)
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Норвезька компанія Uncrew Robotics AS представила НРК Uncrew IC 12 Defence, призначений для логістичних та інженерних завдань. Платформу вже прийняли на озброєння норвезьких збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hartpunkt.

Перевезення боєприпасів без участі людини

Компанія Uncrew Robotics AS презентувала Uncrew IC 12 Defence на 10-му симпозіумі KSK (Kommando Spezialkräfte) з питань озброєння. Апарат розроблений на основі аграрної техніки і відрізняється високою прохідністю: він здатен нести до двох тонн корисного навантаження або різний інструмент.

Кожне з чотирьох коліс платформи є керованим і має окремий електропривод - завдяки цьому НРК, подібно до гусеничної техніки, здатен розвертатися на місці, а також рухатися вбік. Керувати апаратом можна дистанційно, у напівавтономному або повністю автономному режимі.

У Норвегії показали робота, який сам носить та розвантажує палети з боєприпасами

Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)

Стандартний гідравлічний інтерфейс у передній частині корпусу дозволяє встановлювати різні набори обладнання - лопати, щітки чи вила - для земляних робіт або переміщення матеріалів. У Норвегії робот, за даними виробника, зокрема використовують для очищення злітно-посадкових смуг військових аеродромів.

Вбудована в "кузов" вилочна система дозволяє автономно піднімати, перевозити та опускати європалети вагою близько тонни - без залучення людей. Це дає змогу повністю автоматизувати транспортування боєприпасів.

Додатково апарат може нести до 1,2 тонни вантажу "під підвіскою": у цьому режимі транспортування й вивантаження відбуваються автономно, а завантаження потребує сторонньої допомоги.

На симпозіумі НРК демонстрували у варіанті транспортера боєприпасів без набору інструментів, проте виробник заявляє й про можливість використання платформи як носія сенсорів.

Питання логістики за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) залишається одним із ключових для української армії. Як писало РБК-Україна, у серпні Школа НРК KILLHOUSE Academy отримала важкий комплекс Protector.

За словами засновника школи Віктора Павлова, тактика застосування таких НРК будується саме на логістиці: комплекс доставляє значні обсяги вантажу до проміжних точок підвозу, звідки менші НРК розвозять його вже безпосередньо по позиціях.

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