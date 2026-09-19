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Brave1 и ГУР впервые протестировали багги с дистанционным управлением: что показали испытания

06:44 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: тестирование баги (скриншот с видео)

Кластер оборонных технологий Brave1 совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны впервые провели закрытые испытания украинских багги с дистанционным управлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Brave1.

Зачем военным нужны багги с дистанционным управлением

С приближением зимы военные все больше нуждаются в дешевых, проходных и быстрых средствах передвижения, способных работать как в ручном, так и в дистанционном режиме. Электрические НРК уже обеспечивают значительную часть фронтовой логистики, однако имеют ограничения - они медленные и недостаточно проходимые для зимнего бездорожья.

Поэтому Brave1 начал системно работать над направлением багги. Сначала кластер стартовал с грантов, а затем добавил багги с дистанционным управлением в новую грантовую программу - требования к ним разработали совместно с военными.

Как проходили испытания

Закрытые тестирования провели вместе с 33 GROUP в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО. Технику от украинских производителей оценивали по ряду критериев, приоритетных для фронта. Военные не просто наблюдали за работой багги - они лично пилотировали технику и сразу давали конструктивный фидбек.

Фото: тестирование баги (скриншот с видео)

По результатам испытаний производители уже дорабатывают свои решения с учетом комментариев бойцов. Следующий шаг - протестировать оставшиеся разработки и совместно с Министерством обороны распространять багги на поле боя.

Чем это отличается от существующих решений

Силы обороны уже некоторое время используют иностранные багги, но их применение сдерживает высокая цена и отсутствие дистанционного управления. К тому же далеко не все такие изделия отвечают современным вызовам фронта.

Фото: тестирование баги (скриншот с видео)

В Brave1 отметили, что цель кластера - сформировать полноценный рынок украинских багги. Более половины существующих в Украине разработок уже получили гранты от Brave1, и сейчас идет работа над тем, чтобы каждая из них получила надежную систему удаленного управления.

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Тема автономной и дистанционно управляемой наземной логистики актуальна не только для Украины. Так, в Норвегии недавно представили НРК Uncrew IC 12 Defence - колесную платформу, способную самостоятельно поднимать и разгружать европаллеты с боеприпасами весом около тонны и нести до двух тонн груза; аппарат уже был принят на вооружение норвежской армии.

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