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Брав участь у боях на Донбасі. В Україні засудили бойовика "ЛНР" до 10 років ув'язнення

Фото: в Україні засудили бойовика "ЛНР" до 10 років ув'язнення (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні засудили до 10 років в'язниці бойовика так званої "Луганської народної республіки", який брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У СБУ розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення окупант добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов'яносербського району Луганської області.

Крім того, спільно з російськими загарбниками він брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька. Бойовик під час атаки обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Сонцепок".

У червні військовий потрапив у полон до українських захисників. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

Фото: бойовика "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше в Україні до 10 років засудили донеччанина, який приєднався до лав бойовиків ще в 2014 році і воював під Пісками та Шахтарськом.

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