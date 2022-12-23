Участвовал в боях на Донбассе. В Украине приговорили боевика "ЛНР" к 10 годам тюрьмы

В СБУ рассказали, что в начале полномасштабного вторжения оккупант добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области.

Кроме того, совместно с российскими захватчиками он участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка. Боевик во время атаки обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепок".

В июне военный попал в плен к украинским защитникам. На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по двум статьям: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Фото: боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы (t.me/SBUkr)