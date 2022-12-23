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Участвовал в боях на Донбассе. В Украине приговорили боевика "ЛНР" к 10 годам тюрьмы

Фото: в Украине приговорили боевика "ЛНР" к 10 годам тюрьмы (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине приговорили к 10 годам тюрьмы боевика так называемой "Луганской народной республики", который участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В СБУ рассказали, что в начале полномасштабного вторжения оккупант добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области.

Кроме того, совместно с российскими захватчиками он участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка. Боевик во время атаки обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепок".

В июне военный попал в плен к украинским защитникам. На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по двум статьям: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Фото: боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы (t.me/SBUkr)

Напомним, ранее в Украине к 10 годам приговорили жителя Донецка, который присоединился к рядам боевиков еще в 2014 году и воевал под Песками и Шахтерском.

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