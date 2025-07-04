Браузер гальмує? Ось 10 способів повернути йому швидкість

Повільна робота браузера може звести з розуму, особливо коли неможливо зрозуміти, у чому саме причина. Це може бути старий і слабкий комп'ютер, десятки вкладок, відкритих роками, "важкі" розширення або все разом.
Про те, що робити, якщо ваш браузер почав гальмувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на один з провідних світових сайтів про технології та лайфхаки, Lifehacker.
Головне правило усунення неполадок - розбиратися з однією річчю за раз. Закрийте всі додатки, залиште тільки браузер з однією вкладкою - і перевірте, чи залишилася проблема.
Якщо браузер працює нормально при відкритті однієї-двох вкладок, але починає гальмувати при більшій кількості - причина може бути саме в ньому.
Якщо він сповільнюється при паралельній роботі інших програм - можливо, справа в залізі або конфліктах між додатками.
Сучасні браузери мають власні диспетчери завдань, які показують, які вкладки та розширення "з'їдають" ресурси:
Уважно подивіться на вкладки, які використовують багато CPU або оперативної пам'яті. Якщо вкладка перевантажує систему - просто закрийте її.
У багатьох із нас теж відкриті вкладки, до яких ми ніколи не повернемося. І це нормально. Але вони можуть уповільнювати роботу браузера. Закриття всіх "висячих" вкладок дасть відчутний приріст у швидкості.
У Chrome, Firefox і Safari можна зберегти всі відкриті вкладки і повернутися до них пізніше.
Розширення роблять браузер зручнішим, але іноді стають причиною гальм. Особливо ті, які ви давно не використовуєте. Вони можуть не тільки сповільнювати роботу, а й мати доступ до всіх вкладок, що не завжди безпечно.
Корисна порада: вимикайте розширення вибірково, тільки на тих сайтах, де вони заважають.
Іноді все простіше, ніж здається. Перезапуск браузера або всієї системи може усунути тимчасові збої, пов'язані з пам'яттю або завислими процесами.
Закрийте браузер повністю, перезавантажте комп'ютер і знову відкрийте його. Ця проста дія часто вирішує проблему без додаткового втручання.
Іноді проблема не у вкладках або розширеннях, а в самому браузері - наприклад, через баги або витоки пам'яті. Найпростіший спосіб впоратися з цим - переконатися, що у вас встановлена остання версія браузера.
Як оновити:
Величезна кількість рекламних блоків і скриптів стеження на сайтах уповільнює завантаження сторінок і роботу браузера. Як вирішити проблему:
Файли cookie і кеш накопичуються з часом, і їх видалення може підвищити продуктивність.
Врахуйте, що після цього вам доведеться заново входити на сайти, де ви авторизовані, і можливо, ви втратите історію відвідувань.
Як очистити:
Влітку комп'ютери перегріваються частіше, особливо якщо ви працюєте в задушливому приміщенні. При перегріванні система знижує продуктивність, щоб не пошкодити "залізо".
Що можна зробити:
Щойно температура знижується - ви одразу помітите приріст у швидкості роботи системи та браузера.
Якщо всі поради не допомогли, можливо, справа в самому комп'ютері. Навіть недорогі оновлення, на кшталт встановлення SSD-диска або додавання оперативної пам'яті, здатні дати потужний ефект.
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