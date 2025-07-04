Браузер гальмує? Ось 10 способів повернути йому швидкість

Почніть із простого

Головне правило усунення неполадок - розбиратися з однією річчю за раз. Закрийте всі додатки, залиште тільки браузер з однією вкладкою - і перевірте, чи залишилася проблема.

Якщо браузер працює нормально при відкритті однієї-двох вкладок, але починає гальмувати при більшій кількості - причина може бути саме в ньому.

Якщо він сповільнюється при паралельній роботі інших програм - можливо, справа в залізі або конфліктах між додатками.

Вбудований диспетчер завдань у браузері

Сучасні браузери мають власні диспетчери завдань, які показують, які вкладки та розширення "з'їдають" ресурси:

Firefox: натисніть Shift + Esc або відкрийте меню, "Додаткові інструменти", "Диспетчер завдань". Також можна ввести about:processes в адресному рядку

Chrome / Edge / Brave: меню, "Додаткові інструменти", "Диспетчер завдань"

Safari: вбудованого диспетчера немає, але можна використовувати застосунок Activity Monitor (Моніторинг системи) на Mac і відфільтрувати процеси за словом Safari.

Уважно подивіться на вкладки, які використовують багато CPU або оперативної пам'яті. Якщо вкладка перевантажує систему - просто закрийте її.

Використовуйте диспетчер завдань вашого браузера (фото: Lifehacker)

Закрийте старі вкладки

У багатьох із нас теж відкриті вкладки, до яких ми ніколи не повернемося. І це нормально. Але вони можуть уповільнювати роботу браузера. Закриття всіх "висячих" вкладок дасть відчутний приріст у швидкості.

У Chrome, Firefox і Safari можна зберегти всі відкриті вкладки і повернутися до них пізніше.

Видаліть невикористовувані розширення

Розширення роблять браузер зручнішим, але іноді стають причиною гальм. Особливо ті, які ви давно не використовуєте. Вони можуть не тільки сповільнювати роботу, а й мати доступ до всіх вкладок, що не завжди безпечно.

Firefox: відкрийте about:addons

Chrome і похідні: chrome://extensions

Safari: меню Safari, "Налаштування", "Розширення".

Корисна порада: вимикайте розширення вибірково, тільки на тих сайтах, де вони заважають.

Видаліть невикористовувані розширення (фото: Lifehacker)

Перезавантажте браузер (і комп'ютер)

Іноді все простіше, ніж здається. Перезапуск браузера або всієї системи може усунути тимчасові збої, пов'язані з пам'яттю або завислими процесами.

Закрийте браузер повністю, перезавантажте комп'ютер і знову відкрийте його. Ця проста дія часто вирішує проблему без додаткового втручання.

Оновіть браузер

Іноді проблема не у вкладках або розширеннях, а в самому браузері - наприклад, через баги або витоки пам'яті. Найпростіший спосіб впоратися з цим - переконатися, що у вас встановлена остання версія браузера.

Як оновити:

Firefox: меню, Довідка, Про Firefox (на Windows) або Firefox, Про Firefox (на macOS)

Chrome та аналоги (Edge, Brave): меню, Довідка, Про браузер Chrome

Safari (на Mac): оновлюється через macOS. Меню Apple, Системні налаштування, Загальні, Оновлення ПЗ.

Оновіть свій браузер (фото: Lifehacker)

Скоротіть кількість реклами та трекерів

Величезна кількість рекламних блоків і скриптів стеження на сайтах уповільнює завантаження сторінок і роботу браузера. Як вирішити проблему:

Встановіть блокувальник реклами, наприклад uBlock Origin (для Firefox і Chrome)

Використовуйте VPN із вбудованим блокуванням трекерів або DNS-сервіси на кшталт NextDNS.

Це не тільки прискорить браузер, а й підвищить рівень конфіденційності.

Очистіть cookies і дані

Файли cookie і кеш накопичуються з часом, і їх видалення може підвищити продуктивність.

Врахуйте, що після цього вам доведеться заново входити на сайти, де ви авторизовані, і можливо, ви втратите історію відвідувань.

Як очистити:

Firefox: меню, Налаштування, Конфіденційність і захист, Очистити дані та Очистити історію

Chrome: меню, Налаштування, Конфіденційність і безпека, Видалення даних про перегляд, вкладка "Додатково"

Safari (на Mac): Safari, Очистити історію, потім Safari, Налаштування, Конфіденційність, Управління даними сайтів.

Очистіть cookies і дані (фото: Lifehacker)

Слідкуйте за температурою навколишнього середовища

Влітку комп'ютери перегріваються частіше, особливо якщо ви працюєте в задушливому приміщенні. При перегріванні система знижує продуктивність, щоб не пошкодити "залізо".

Що можна зробити:

Використовувати охолоджувальну підставку для ноутбука

Увімкнути кондиціонер або вентилятор

Уникати прямих сонячних променів на пристрої.

Щойно температура знижується - ви одразу помітите приріст у швидкості роботи системи та браузера.

Подумайте про оновлення

Якщо всі поради не допомогли, можливо, справа в самому комп'ютері. Навіть недорогі оновлення, на кшталт встановлення SSD-диска або додавання оперативної пам'яті, здатні дати потужний ефект.