Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скорость

Медленная работа браузера может свести с ума, особенно когда невозможно понять, в чем именно причина. Это может быть старый и слабый компьютер, десятки вкладок, открытых годами, "тяжелые" расширения или все вместе.
О том, что делать, если ваш браузер начал тормозить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках, Lifehacker.
Главное правило устранения неполадок - разбираться с одной вещью за раз. Закройте все приложения, оставьте только браузер с одной вкладкой - и проверьте, осталась ли проблема.
Если браузер работает нормально при открытии одной-двух вкладок, но начинает тормозить при большем количестве - причина может быть именно в нем.
Если он замедляется при параллельной работе других программ - возможно, дело в железе или конфликтах между приложениями.
Современные браузеры имеют собственные диспетчеры задач, которые показывают, какие вкладки и расширения "съедают" ресурсы:
Внимательно посмотрите на вкладки, которые используют много CPU или оперативной памяти. Если вкладка перегружает систему - просто закройте ее.
У многих из нас тоже открыты вкладки, к которым мы никогда не вернемся. И это нормально. Но они могут замедлять работу браузера. Закрытие всех "висящих" вкладок даст ощутимый прирост в скорости.
В Chrome, Firefox и Safari можно сохранить все открытые вкладки и вернуться к ним позже.
Расширения делают браузер удобнее, но иногда становятся причиной тормозов. Особенно те, которые вы давно не используете. Они могут не только замедлять работу, но и иметь доступ ко всем вкладкам, что не всегда безопасно.
Полезный совет: отключайте расширения выборочно, только на тех сайтах, где они мешают.
Иногда все проще, чем кажется. Перезапуск браузера или всей системы может устранить временные сбои, связанные с памятью или зависшими процессами.
Закройте браузер полностью, перезагрузите компьютер и снова откройте его. Это простое действие часто решает проблему без дополнительного вмешательства.
Иногда проблема не в вкладках или расширениях, а в самом браузере - например, из-за багов или утечек памяти. Самый простой способ справиться с этим - убедиться, что у вас установлена последняя версия браузера.
Как обновить:
Огромное количество рекламных блоков и скриптов слежения на сайтах замедляет загрузку страниц и работу браузера. Как решить проблему:
Файлы cookie и кэш накапливаются со временем, и их удаление может повысить производительность.
Учтите, что после этого вам придется заново входить на сайты, где вы авторизованы, и возможно, вы потеряете историю посещений.
Как очистить:
Летом компьютеры перегреваются чаще, особенно если вы работаете в душном помещении. При перегреве система снижает производительность, чтобы не повредить "железо".
Что можно сделать:
Как только температура снижается - вы сразу заметите прирост в скорости работы системы и браузера.
Если все советы не помогли, возможно, дело в самом компьютере. Даже недорогие обновления, вроде установки SSD-диска или добавления оперативной памяти, способны дать мощный эффект.
Вас может заинтересовать: