Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скорость

Начните с простого

Главное правило устранения неполадок - разбираться с одной вещью за раз. Закройте все приложения, оставьте только браузер с одной вкладкой - и проверьте, осталась ли проблема.

Если браузер работает нормально при открытии одной-двух вкладок, но начинает тормозить при большем количестве - причина может быть именно в нем.

Если он замедляется при параллельной работе других программ - возможно, дело в железе или конфликтах между приложениями.

Встроенный диспетчер задач в браузере

Современные браузеры имеют собственные диспетчеры задач, которые показывают, какие вкладки и расширения "съедают" ресурсы:

Firefox: нажмите Shift + Esc или откройте меню, "Дополнительные инструменты", "Диспетчер задач". Также можно ввести about:processes в адресной строке

Chrome / Edge / Brave: меню, "Дополнительные инструменты", "Диспетчер задач"

Safari: встроенного диспетчера нет, но можно использовать приложение Activity Monitor (Мониторинг системы) на Mac и отфильтровать процессы по слову Safari.

Внимательно посмотрите на вкладки, которые используют много CPU или оперативной памяти. Если вкладка перегружает систему - просто закройте ее.

Используйте диспетчер задач вашего браузера (фото: Lifehacker)

Закройте старые вкладки

У многих из нас тоже открыты вкладки, к которым мы никогда не вернемся. И это нормально. Но они могут замедлять работу браузера. Закрытие всех "висящих" вкладок даст ощутимый прирост в скорости.

В Chrome, Firefox и Safari можно сохранить все открытые вкладки и вернуться к ним позже.

Удалите неиспользуемые расширения

Расширения делают браузер удобнее, но иногда становятся причиной тормозов. Особенно те, которые вы давно не используете. Они могут не только замедлять работу, но и иметь доступ ко всем вкладкам, что не всегда безопасно.

Firefox: откройте about:addons

Chrome и производные: chrome://extensions

Safari: меню Safari, "Настройки", "Расширения".

Полезный совет: отключайте расширения выборочно, только на тех сайтах, где они мешают.

Удалите неиспользуемые расширения (фото: Lifehacker)

Перезагрузите браузер (и компьютер)

Иногда все проще, чем кажется. Перезапуск браузера или всей системы может устранить временные сбои, связанные с памятью или зависшими процессами.

Закройте браузер полностью, перезагрузите компьютер и снова откройте его. Это простое действие часто решает проблему без дополнительного вмешательства.

Обновите браузер

Иногда проблема не в вкладках или расширениях, а в самом браузере - например, из-за багов или утечек памяти. Самый простой способ справиться с этим - убедиться, что у вас установлена последняя версия браузера.

Как обновить:

Firefox: меню, Справка, О Firefox (на Windows) или Firefox, О Firefox (на macOS)

Chrome и аналоги (Edge, Brave): меню, Справка, О браузере Chrome

Safari (на Mac): обновляется через macOS. Меню Apple, Системные настройки, Общие, Обновление ПО.

Обновите свой браузер (фото: Lifehacker)

Сократите количество рекламы и трекеров

Огромное количество рекламных блоков и скриптов слежения на сайтах замедляет загрузку страниц и работу браузера. Как решить проблему:

Установите блокировщик рекламы, например uBlock Origin (для Firefox и Chrome)

Используйте VPN со встроенной блокировкой трекеров или DNS-сервисы вроде NextDNS.

Это не только ускорит браузер, но и повысит уровень конфиденциальности.

Очистите cookies и данные

Файлы cookie и кэш накапливаются со временем, и их удаление может повысить производительность.

Учтите, что после этого вам придется заново входить на сайты, где вы авторизованы, и возможно, вы потеряете историю посещений.

Как очистить:

Firefox: меню, Настройки, Конфиденциальность и защита, Очистить данные и Очистить историю

Chrome: меню, Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Удаление данных о просмотре, вкладка "Дополнительно"

Safari (на Mac): Safari, Очистить историю, затем Safari, Настройки, Конфиденциальность, Управление данными сайтов.

Очистите cookies и данные (фото: Lifehacker)

Следите за температурой окружающей среды

Летом компьютеры перегреваются чаще, особенно если вы работаете в душном помещении. При перегреве система снижает производительность, чтобы не повредить "железо".

Что можно сделать:

Использовать охлаждающую подставку для ноутбука

Включить кондиционер или вентилятор

Избегать прямых солнечных лучей на устройстве.

Как только температура снижается - вы сразу заметите прирост в скорости работы системы и браузера.

Подумайте об обновлении

Если все советы не помогли, возможно, дело в самом компьютере. Даже недорогие обновления, вроде установки SSD-диска или добавления оперативной памяти, способны дать мощный эффект.