Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили новое подозрение

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о брате главы ОАСК Юрие Зонтове.

Следствие считает, что Зонтов владеет помещением, где был изъят "предмет неправомерной выгоды" в рамках другого уголовного дела, в котором он является фигурантом. Однако это помещение не указано в его электронной декларации за 2020 год, так же как и наличные, которые нашли детективы.

Зонтову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Подозрение было подписано генеральным прокурором 17 сентября 2021 года.

"Сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование... Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст. 366-2 УК Украины", - заявили в бюро.