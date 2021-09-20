Брату глави Окружного адмінсуду Києва повідомили нову підозру

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про брата глави ОАСК Юрія Зонтова.

Слідство вважає, що Зонтов володіє помешканням, де був вилучений "предмет неправомірної вигоди" в рамках іншої кримінальної справи, у якій він є фігурантом. Однак це помешкання не вказане у його електронній декларації за 2020 рік, так само як і готівка, яку знайшли детективи.

Зонтову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Підозра була підписана генеральним прокурором 17 вересня 2021 року.

"Повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування... Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст. 366-2 КК України", - заявили в бюро.