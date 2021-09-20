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Брату глави Окружного адмінсуду Києва повідомили нову підозру

Автор: Олег Черниш

Правоохоронці оголосили підозру колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який є близьким родичем глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у брехні в електронній декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про брата глави ОАСК Юрія Зонтова.

Слідство вважає, що Зонтов володіє помешканням, де був вилучений "предмет неправомірної вигоди" в рамках іншої кримінальної справи, у якій він є фігурантом. Однак це помешкання не вказане у його електронній декларації за 2020 рік, так само як і готівка, яку знайшли детективи.

Зонтову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Підозра була підписана генеральним прокурором 17 вересня 2021 року.

"Повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування... Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст. 366-2 КК України", - заявили в бюро.

Нагадаємо, брат глави ОАСК фігурує у справі про спробу підкупу судді. Його з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабаря судді.

Після цього брата глави ОАСК звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

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